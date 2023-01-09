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Микаил Джаббаров назвал объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана

Экономика Материалы 9 января 2023 11:30 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров назвал объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Резидентами, зарегистрированным в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, планируется инвестировать в общей сложности 171 миллион манатов, создать более 2 400 рабочих мест.

Как передает в понедельник Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что в прошлом году статус резидента в промышленных зонах получили 28 субъектов предпринимательства.

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