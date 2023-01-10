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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

Экономика Материалы 10 января 2023 09:30 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8242 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8242

1 австралийский доллар

AUD

1,1738

1 аргентинский песо

ARS

0,0094

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3233

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1004

100 южнокорейских вон

KRW

0,1369

1 чешская крона

CZK

0,076

100 чилийских песо

CLP

0,2035

1 китайский юань

CNY

0,2511

1 датская крона

DKK

0,2453

1 грузинский лари

GEL

0,631

1 гонконгский доллар

HKD

0,2177

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0672

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1633

1 швейцарский франк

CHF

1,8441

1 израильский шекель

ILS

0,4893

1 канадский доллар

CAD

1,2692

1 кувейтский динар

KWD

5,5566

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,1122

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3886

1 мексиканский песо

MXN

0,0889

1 молдавский лей

MDL

0,0887

1 египетский фунт

EGP

0,0616

1 норвежская крона

NOK

0,1713

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3886

1 российский рубль

RUB

0,0244

1 сингапурский доллар

SGD

1,2763

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2764

1 турецкая лира

TRY

0,0905

1 тайваньский доллар

TWD

0,0558

1 таджикский сомони

TJS

0,1662

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2879

1 новозеландский доллар

NZD

1,0833

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