Торговый комиссар о перспективах сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Великобритания рассматривает энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство, ИКТ, здравоохранение, а также финансовые и профессиональные услуги как наиболее перспективные сферы сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Trend сказал торговый комиссар Его Величества по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео.

"Мы определили шесть секторов экономики, которым мы хотим помочь развиваться через нашу совместную межправительственную комиссию", - сказал Полео.

По его словам, общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и Азербайджаном с апреля 2021 по март 2022 года составил 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Он отметил, что основной экспорт из Великобритании в Азербайджан включает технологии, инженерное оборудование и нефтяную технику, а также услуги.

"За тридцать лет двусторонних отношений Великобритания была единственным крупнейшим прямым иностранным инвестором в Азербайджане. Только BP инвестировала 84 миллиарда долларов. В 2021 году мы договорились с Президентом Ильхамом Алиевым, что в дальнейшем наше внимание будет сосредоточено на поддержке диверсификации экономики Азербайджана", - добавил он.

Кроме того, Великобритания является первым международным партнером, поддержавшим работы Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) по обезвреживанию наземных мин на освобожденных территориях. Это одна из важнейших программ, в рамках которой правительство Великобритании поддерживает Азербайджан.