В Азербайджане упрощается процедура открытия банковского счета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет упрощен механизм открытия банковских счетов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал представитель Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Азер Мустафаев.

По его словам, это отражено в последних изменений, внесенных в Налоговый кодекс.

"С целью упрощения существующего администрирования и сокращения числа процедур планируется внедрить новый механизм путем внесения изменений в действующее законодательство. Новый механизм будет внедрен в октябре 2023 года, а до этого между налоговыми органами и банками будет вестись с данной целью соответствующая работа", - сказал он.

Мустафаев отметил, что в соответствии с изменениями ожидаются снятие ограничения, налагаемого на налогоплательщиков-должников на открытие счета, а также отмена требования о получении налогоплательщиком копии свидетельства в налоговом органе для открытия счета у лиц, осуществляющих банковские операции.

"Счета будут открываться на основании прямого обращения налогоплательщика к лицам, осуществляющим банковские операции. Информация об открытии банковского счета налогоплательщиком направляется в налоговый орган в электронной форме в течение одного рабочего дня с даты открытия банковского счета. Открытый счет автоматически регистрируется налоговым органом в режиме реального времени на основании полученных сведений, а лицам, осуществляющим банковские операции, направляется уведомление о регистрации. В случае наличия у налогоплательщика задолженности и/или просроченной задолженности, налоговый орган в тот же день направляет в банк соответствующее распоряжение с уведомлением о постановке на учет", - сказал он.

Представитель ГНС напомнил, что согласно действующему законодательству, для открытия банковского счета налогоплательщику необходимо подать бумажное или электронное заявление в налоговые органы, которое должно быть рассмотрено налоговым органом в течение двух дней.

"При отсутствии у налогоплательщика налоговой задолженности налоговый орган направляет в банк копию свидетельства об открытии счета, а при наличии задолженности в открытии банковского счета будет отказано. При этом, если банковский счет не будет открыт в течение 10 дней по какой-либо причине, копия свидетельства, направленная в банк налоговым органом, считается недействительной и открытие счета на основании этой справки будет невозможно", - добавил он.