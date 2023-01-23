Микаил Джаббаров о росте ВВП Азербайджана по итогам года

БАКУ /Trend/ - ВВП Азербайджана по итогам 2022 года вырос на 4,6 процента и составил 133,826 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что ненефтегазовый ВВП вырос на 9,1 процента - до 69,826 миллиарда манатов.

Отметим, что в структуре ВВП доля промышленности составила 51,1 процента. На торговлю и ремонт транспортных средств пришлись 8,2 процента, шесть процентов – на транспорт и складское хозяйство, 4,8 процента - на сельское, лесное хозяйства и рыбоводство, 4,8 процента - на строительство, 1,6 процента - на туристический сектор, 1,4 процента - на сферу информации и связи. 14,7 процента ВВП пришлись на долю других секторов экономики.