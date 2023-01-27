Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс маната к мировым валютам на 27 января

Экономика Материалы 27 января 2023 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 января

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8474 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8474

1 австралийский доллар

AUD

1,2079

1 аргентинский песо

ARS

0,0092

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3353

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0985

100 южнокорейских вон

KRW

0,138

1 чешская крона

CZK

0,0776

100 чилийских песо

CLP

0,2119

1 китайский юань

CNY

0,2503

1 датская крона

DKK

0,2484

1 грузинский лари

GEL

0,6442

1 гонконгский доллар

HKD

0,2171

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1046

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1651

1 швейцарский франк

CHF

1,8433

1 израильский шекель

ILS

0,499

1 канадский доллар

CAD

1,2744

1 кувейтский динар

KWD

5,5691

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0198

100 ливанских фунтов

LBP

0,1117

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4014

1 мексиканский песо

MXN

0,0903

1 молдавский лей

MDL

0,0905

1 египетский фунт

EGP

0,0569

1 норвежская крона

NOK

0,1718

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3922

1 российский рубль

RUB

0,0245

1 сингапурский доллар

SGD

1,2929

1 саудовский риал

SAR

0,4529

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2994

1 турецкая лира

TRY

0,0904

1 тайваньский доллар

TWD

0,056

1 таджикский сомони

TJS

0,1657

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,3075

1 новозеландский доллар

NZD

1,1025

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости