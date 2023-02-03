Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний

БАКУ /Trend/ - Международные аэропорты Азербайджана расширяют сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями.
Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана одобрило запрос иностранных авиакомпаний на выполнение новых рейсов в аэропорты страны и увеличение частоты по существующим направлениям.
Данное разрешение распространяется на такие направления, как
Измир, Бодрум, Даламан, Анкара, Анталья, Рига, Будапешт, Варшава,
Абу-Даби, Кувейт, Маскат, Рим, а также ряд городов России и других
стран СНГ.
Помимо бакинского аэропорта, авиакомпании также проявляют интерес и к региональным аэропортам.
Международные аэропорты Азербайджана в настоящее время ведут необходимые работы по принятию рейсов данных авиакомпаний.