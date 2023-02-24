В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в области развития человеческого капитала - региональный директор

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на протяжении последних лет наблюдается огромный прогресс в области развития человеческого капитала.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказала региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саада на мероприятии, посвященному презентации "Обзора человеческого капитала по Азербайджана".

"Благодаря реформам, проведенным правительством Азербайджана, страна стала одной из ведущих по улучшению человеческого капитала. Согласно, нашему отчету с 2010 по 2020 год, процент человеческого капитала увеличился с 50 до 58 процентов", - сказала Саада.

Она добавила, что, доведя человеческий капитал до уровня структурно сопоставимых стран, Азербайджан может увеличить его средний рост не менее чем на 1,7 процента в 2024-2050 годах.

Отметим, что цель подготовки обзора - оценка аспектов человеческого капитала и вызовов в этой области, определение приоритетных направлений, которые необходимо развивать, и предложение конкретных решений для страны, с тем, чтобы поддержать правительство Азербайджана в реализации Национальных приоритетов до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 гг.