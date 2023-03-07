Ветряных ресурсов Каспия достаточно для экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана - The Telegraph

БАКУ /Trend/ - Морские ветряные ресурсы Азербайджана на Каспии достаточно велики, чтобы экспортировать "зеленую" электроэнергию, а также чистый водород.

Как передает Trend, об этом говорится в британской газете The Telegraph.

Автор статьи отметил, что Азербайджан - относительно небольшая страна, однако огромные морские ветровые мощности в секторе Каспийского моря открывают большие возможности для страны.

BVG Associates, британская консалтинговая компания в области возобновляемых источников энергии, участвовала в подготовке оффшорной карты ветроэнергетики для Азербайджана и в настоящее время работает с правительством над ее внедрением.

Цитируя Нила Дугласа из консалтинговой компании BVG Associates по стратегии в области возобновляемых источников энергии, автор отметил, что британские эксперты сейчас пользуются большим спросом в Азербайджане.

"Если вы посмотрите на наш опыт в Великобритании, уголь в значительной степени отключился от электросети, и его заменило большое количество энергии ветра и солнца. Азербайджан рассматривает это и возможность декарбонизации в рамках более широкой программы энергетического перехода. Такие страны, как Азербайджан, имеют обязательства по сокращению выбросов углерода в соответствии с международными соглашениями, например такими, как Парижское соглашение 2015 года", - сказал Дуглас.

Дуглас посетил конференцию по чистой энергетике в Баку, где британские компании представили свой опыт в области технологий обезуглероживания, включая морскую ветроэнергетику. Он высоко оценил переговоры с представителями Азербайджана, в частности, Министерством энергетики, с которым BVG Associates работает удаленно в течение двух лет.

Отметим, что технический потенциал Азербайджана для морской ветроэнергетики в Каспийском море составляет 157 ГВт. Азербайджан уже подписал соответствующие соглашения с Masdar и Fortescue Industries на общую установленную мощность 22 ГВт. Для сравнения, вся установленная мощность производства электроэнергии в Азербайджане, включая все возобновляемые и невозобновляемые источники, составляет 8 ГВт. Из этих 22 ГВт около 16 ГВт приходится на производство энергии ветра на шельфе. Министерство энергетики также подписало соглашение с ACWA Power о строительстве морской ветроэлектростанции.