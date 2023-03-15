Французская группа компаний открывает в Азербайджане представительство

БАКУ /Trend/ - Французская группа компаний Thales открывает в Азербайджане свое представительство.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", об этом сказал представитель компании Thales в Азербайджане и Грузии Хенрик Кланер в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями ведущих немецких компаний в Берлине.

По словам Кланера, компания планирует тесно сотрудничать с основными партнерами, работающими в сфере транспорта в Азербайджане, в том числе с ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Он отметил, что Азербайджан стал транспортным центром региона. Также Кланер в ходе встречи рассказал о потенциальных возможностях сотрудничества с ЗАО в направлении модернизации железнодорожной инфраструктуры на международных транспортных коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг".

Отметим, что представительство группы компаний Thales, которое откроется в Баку, будет координировать деятельность, наряду с Азербайджаном, офисов компании в Грузии и Центральной Азии.