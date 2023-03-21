БАКУ /Trend/ - Во Вьетнаме запущен цифровой банк, аналогичный азербайджанскому Leobank.

Об этом сообщил Trend соучредитель британской Fintech Farm Николай Бескровный.

По его словам, цифровой банк Liobank во Вьетнаме запущен в партнерстве с банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB).

"Официальный запуск решения Liobank для пользователей во Вьетнаме стартовал второго марта. Основным банком этого решения выступает OCB", - сказал он.

Говоря об азербайджанском цифровом банке Leobank Бескровный сказал, что Fintech Farm рад, что Leobank так быстро стал одним из самых популярных банков в стране. Но, по его словам, это только начало, и Unibank вместе с FF еще не раз удивят своих клиентов новыми продуктами и фичами.

"Тем не менее, впереди еще много работы, и мы делаем все возможное, чтобы создать лучший пользовательский опыт", - добавил он.

Отметим, что британская компания Fintech Farm разрабатывает технологии для цифровых банков на развивающихся рынках.