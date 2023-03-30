SOCAR ограничила работу в море из-за прогнозируемого сильного ветра

БАКУ /Trend/ - SOCAR ограничила работу в море учитывая изменение погодных условий и ожидаемого сильного ветра.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в связи с резким изменением погодных условий с утра 30 марта до вечера 1 апреля на морских объектах и других предприятиях SOCAR усилены меры безопасности.

"На производственных площадях максимально ограничены работы, которые могут представлять опасность в текущих погодных условиях",- говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)