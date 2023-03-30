Ввоз в Азербайджан оплаченных до 29 марта автомобилей возрастом старше 10 лет будет разрешен – Кабмин (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Гражданам, которые заказали из-за рубежа автомобили, возраст которых превышает 10 лет и заплатили за покупку, заключив сделку до 29 марта 2023 года, разрешат ввезти в страну эти автомобили.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в Кабинете министров Азербайджана.

"Так, если гражданин до периода, включающего 29 марта 2023 года, оплатил, заключив договор на покупку автомобиля, который он заказал за рубежом, и возраст этого автомобиля превышает 10 лет, ввоз этого автомобиля в страну будет разрешен", - сказали в Кабмине.

Отметим, что принято постановление в связи с ввозом на территорию Азербайджана легковых автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

На основании Разъяснения к Постановлению Кабинета Министров № 94 основная цель Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 94 об ограничении ввоза находившихся в эксплуатации легковых автомобилей на таможенную территорию Азербайджанской Республики, заключается в охране жизни и здоровья людей, окружающей среды, снижении количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами и оказании поддержки улучшению экологической обстановки. Согласно постановлению, планируется ограничить ввоз на территорию Азербайджанской Республики легковых автомобилей, возраст которых с даты выпуска превышает 10 лет.

По данным Государственного комитета по статистике, в стране более 1,4 миллиона легковых автомобилей. Из них более 1,3 миллиона приходятся на долю частных легковых автомобилей.

Возрастная структура легковых автомобилей в Азербайджане такова:

• легковые автомобили до 2 лет – 2%

• легковые автомобили от 2 до 5 лет – 3%

• легковые автомобили от 5 до 10 лет – 11,9%.

Таким образом, доля легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, составляет более 80%.