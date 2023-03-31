Anglo Asian Mining назвала потенциал производства меди на месторождении Гарадаг

БАКУ /Trend/ - Anglo Asian Mining (AAM) подтвердила потенциал производства более 300 тысяч тонн меди на месторождении Гарадаг, расположенного к северу от Гедабекской и Хархарской контрактных зон.

Как сообщили Trend в пресс-службе AAM, прогноз осуществлен на основе геологических данных, полученных от ЗАО AzerGold.

"Первоначальная оценка подготовлена не в соответствии со стандартами международной системы классификации экономической оценки месторождений полезных ископаемых (JORC). Мы намерены подготовить оценку минеральных ресурсов с использованием процедур JORC по завершении программы оценки к середине 2024 года", - говорится в сообщении AAM.

Кроме того, в Anglo Asian Mining сообщили о потенциале производства в Гарадагском месторождении от 20 000 до 25 000 тонн меди в год.

Отметим, что Гарадагский контрактный участок был передан Anglo Asian Mining в июле 2022 года. Он имеет площадь в 344 квадратных километра. Первая оценка минеральных ресурсов Гарадагского месторождения была произведена в советское время (первого января 1992 года). По тем оценкам, месторождение содержало более 318 000 тонн меди в соответствии с советским стандартом классификации ресурсов.

Anglo Asian Mining в Азербайджане в ближайшие годы планируется сдать в эксплуатацию контрактные зоны "Гарадаг", "Хархар" и "Демирли". На освобожденных территориях компания уже приступила к разведке золотоносного месторождения "Вежнали" в Зангиланском районе.

Производимые в Азербайджане золотые слитки Anglo Asian Mining в основном экспортирует в Швейцарию, а медь - в Грузию, Узбекистан и Турцию.