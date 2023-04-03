США будет способствовать привлечению инвестиций в сферу зеленой энергетики Азербайджана - Арун Венкатараман

БАКУ /Trend/ - США будет способствовать привлечению инвестиций в сферу зеленой энергетики Азербайджана

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман в ходе азербайджано-американского энергетического форума, проходящего 3 апреля в Баку.

Он отметил энтузиазм американских компаний в контексте участия в проектах зеленой энергетики в Азербайджане.

Отметив важность региона, в котором находится Азербайджан, Венкатараман выразил поддержку усилиям по декарбонизации экономики страны. Он также добавил, что США готовы оказывать поддержку в данном вопросе странам партнерам, включая Азербайджан.

По его словам, проходящий в Баку форум предлагает американским компаниям возможность ознакомиться с потенциалом, которым обладает Азербайджан в сфере зеленой энергетики.

Венкатараман заключил, что сотрудничество между США и Азербайджаном поспособствует внедрению ноу-хау в отрасли и созданию рабочих мест в Азербайджане.