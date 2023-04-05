Anglo Asian Mining увеличит производство драгметаллов в Азербайджане на 50%

БАКУ /Trend/ - Британская компания Anglo-Asian Mining (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, к 2025 году ожидает увеличения производства драгоценных металлов до 50 процентов.

Как сообщили Trend в AAM, ожидается довести эти показатели до 70-75 тысяч тонн в золотом эквиваленте и до 15,5 тысяч тонн - в серебряном эквиваленте.

"С 2028 года мы ожидаем увеличения производства в медном эквиваленте до 36 тысячи тонн и 175 тысячи тонн - в золотом. За счет открытия новых четырех месторождений ожидается и рост добычи", - сказали в компании.

Также, ожидается, что в нынешнем году Anglo Asian произведет до 54 тысячи тонн унций в золотом эквиваленте.

Anglo Asian Mining в Азербайджане в ближайшие годы планирует сдать в эксплуатацию такие контрактные зоны как "Гарадаг", "Хархар" и "Демирли". На освобожденных территориях компания уже приступила к разведке золотоносного месторождения "Вежнали" в Зангиланском районе.

Производимые в Азербайджане золотые слитки AAM в основном экспортирует в Швейцарию, а медь - в Грузию, Узбекистан и Турцию.