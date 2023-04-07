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В ближайшей перспективе либерализация цен на электроэнергию не предусмотрена - Парвиз Шахбазов

Экономика Материалы 7 апреля 2023 17:26 (UTC +04:00)
В ближайшей перспективе либерализация цен на электроэнергию не предусмотрена - Парвиз Шахбазов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В ближайшей перспективе либерализация цен на электроэнергию не предусмотрена.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов во время обсуждения нового законопроекта "Об электроэнергетике" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Учитывая, что в ходе обсуждения законопроекта депутаты больше всего вопросов задавали касательно тарифов на электроэнергию, я хотел бы отметить, что принятие закона не должно означать повышения цен. В ближайшей перспективе либерализация цен не предусмотрена, тарифы будут регулироваться", - сказал министр.

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