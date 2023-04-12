Счетная палата обнародовала результаты проверок, проведенных в Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Управлением Счетной палаты по Нахчыванской Автономной Республике в 2022 году было запланировано проведение 13 аудиторских и 10 аналитических мероприятий.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

В отчете указано, что в минувшем году по причине изменения правовой формы в одном из объектов проверки было отложено запланированное аналитическое мероприятие.

Меры внешнего государственного финансового контроля свидетельствуют о ненадлежащем оформлении бюджетных проектов рядом объектов контроля. Так, при проведении прогнозирования по объектам, не учитывались фактические показатели предыдущих лет, неправильно определялся спрос, а смета составлялась с необоснованными превышениями. По итогам года неиспользованные средства смет, утвержденных объектами контроля, были уменьшены и направлены в резервный фонд по пунктам экономической классификации. В ходе аудита было выявлено, что в 10 объектах без соблюдения направлений, определенных единой бюджетной классификацией было использовано 54 тысячи манатов.

В ходе проверок, проведенных Счетной палатой в Нахчыванской АР, был выявлен ряд недостатков в сфере оплаты труда. Сообщается, что расчеты с работником, вернувшимся из трудового отпуска, единовременное пособие, выплаченное семьям за умершего работника, и расчет, выплаченный уволенным работникам, были рассчитаны неправильно, а трудовой стаж не учитывался при присвоении квалификационного разряда. Также в ряде случаев на объектах контроля имели место несоответствие квалификационным требованиям при приеме на работу сотрудников, ненадлежащее заключение служебных договоров с привлеченными извне работниками. Было установлено, что за период охвата аудита, объектами внешнего государственного финансового контроля были допущены переплаты на сумму 13,5 тысяч манатов, недоплаты на сумму 4,2 тысячи манатов.

За период, охватывающий 2017-2022 годы, пять объектов внешнего государственного финансового контроля в Нахчыване, при использовании в общей сложности 18,7 миллионов манатов, не обращались к закону "О государственных закупках".

Помимо вышеперечисленного, также наблюдались несоответствия в оформлении первичных учетных документов и неуплата налога на доходы в сфере услуг. Был зафиксирован случай уклонения одним из подконтрольных объектов от уплаты налогов на 6,8 тысячи манатов.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается годовой отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2022 году.