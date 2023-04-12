Некоторые структуры не хотели возвращать неиспользованные до конца года бюждетные средства – Счетная палата

БАКУ /Trend/ - Некоторые структуры не хотели возвращать неиспользованные до конца года бюждетные средства.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2022 году.

Согласно отчету Счетной палаты о деятельности за 2022 год, одним из характерных нарушений управления бюджетными средствами являются случаи перенаправления средств на казначейских счетах, оставшихся к концу финансового года на аккредитивные счета, открытые некоторыми структурами в банках, путем заключения трехстороннего договора, с целью их не возвращения в бюджет. В результате проверок установлено, что 5,5 млн манатов были направлены на аккредитивные счета.

Отметим, что сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается отчет Счетной палаты о деятельности в 2022 году.