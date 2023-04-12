В некоторых случаях на зарплатные карты были перечислены средства сверх начисленной заработной платы - Счетная Палата

БАКУ /Trend/ - Некоторые структуры выплачивали заработную плату работникам, у которых не было посещаемости, в некоторых случаях начисленные суммы завышались, на зарплатные карты перечислялись средства сверх начисленных за оплату труда.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2022 году.

Согласно отчету Счетной палаты о деятельности за 2022 год, выявлены финансовые нарушения, связанные с заработной платой, в размере 9,7 млн манатов.

Список допущенных нарушений:

Содержание лишнего штата - 2,1 млн манатов;

Оплата труда лицам, не посещающим работу - 4,2 млн манатов;

Завышение начисленных сумм и перечисление средств сверх начисленной зароботной платы – 1,5 млн манатов;

Необоснованные выплаты лицам, не являющимся государственными служащими - 0,3 млн манатов;

Назначение на должность и выдача заработной платы лицам, не имеющим высшего образования или соответствующей квалификации - 0,5 млн манатов;

Неверный расчет отпускных и компенсаций - 0,5 млн манатов;

Выплата непредусмотренных премий и материальной помощи - 0,5 млн манатов;

Прочие недочеты – 0,1 млн манатов.

Отметим, что сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается отчет Счетной палаты о деятельности в 2022 году.