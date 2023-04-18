Гран-при Азербайджана "Формулы 1" принес экономике страны доходы в размере 500 млн долларов - Baku City Circuit

БАКУ /Trend/ - По данным за первые четыре года проведения соревнований, Гран-при Азербайджана "Формулы 1" принес экономике Азербайджана доходы в размере 500 миллионов долларов

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Он отметил, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года также внесет большой вклад в экономику страны, благодаря приезду наибольшего количества болельщиков в этом году.

"Польза, которую эти соревнования принесут экономике Азербайджана, будет подсчитана и обнародована", - добавил он.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля, в нем примут участие 10 команд.