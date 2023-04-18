В этом году в Азербайджане ожидается рост производства пчеловодческой продукции - глава ассоциации

БАКУ /Trend/ - Считаю, что в этом году число желающих заниматься пчеловодством на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет еще больше, чем в прошлом году.

Об этом сказал во вторник Trend председатель правления Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бадраддин Хасратов.

По его словам, в этом году ожидается производство большего количества меда и других продуктов пчеловодства.

На освобожденных от оккупации территориях имеются благоприятные условия для развития пчеловодства, сказал Хасратов.

Он отметил, что в настоящее время азербайджанский мед экспортируется в основном в арабские страны.

"В течение года в зарубежные страны экспортируется в общей сложности от 3 до 5 тонн меда. Килограмм стоит 60 долларов", - добавил Хасратов.

Он отметил, что в этом году наблюдается рост по числу пчелиных семей. "Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности в меде внутри страны. В Азербайджане не ожидается роста цен на мед в этом году", - сказал Хасратов.