Посол Китая в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти SOCAR (ФОТО)

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Мин посетил Бакинскую высшую школу нефти SOCAR (БВШН).

Вначале для гостя был организован тур по кампусу БВШН. Во время тура ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов предоставил китайскому послу подробную информацию о созданных в вузе современных условиях обучения и исследовательской среде.

Касаясь важности сотрудничества в сфере образования, ректор отметил, что выпускники БВШН работают в различных местных и транснациональных промышленных компаниях, включая предприятия SOCAR.

"Из 102 молодых людей, удостоенных Президентской стипендии в этом году, 31 являются студентами Бакинской высшей школы нефти. Студенты БВШН проходят производственную практику в транснациональных и международных нефтегазовых компаниях, в том числе на предприятиях SOCAR. Это способствует их становлению в качестве англоговорящих профессионалов. БВШН готова сотрудничать с высшими учебными заведениями Китая», - отметил Эльмар Гасымов.

В свою очередь посол Китайской Народной Республики говорил о перспективах развития сотрудничества между БВШН и высшими учебными заведениями Китая. Он подчеркнул важность расширения образовательных связей между двумя странами.

Го Мин рассказал о перспективах сотрудничества Китайского нефтяного университета в Пекине и Бакинской высшей школы нефти. Китайский дипломат высоко оценил условия, созданные в БВШН.

На встрече также обсуждалось совместное сотрудничество, обмен студентами и преподавателями, и было решено в ближайшее время приступить к реальной работе.