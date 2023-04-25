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Малый и средний бизнес играет ключевую роль в развитии экономики Азербайджана - Халид Ахадов

Экономика Материалы 25 апреля 2023 11:28 (UTC +04:00)
Малый и средний бизнес играет ключевую роль в развитии экономики Азербайджана - Халид Ахадов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Малый и средний бизнес играет ключевую роль в развитии экономики страны.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник помощник Президента Азербайджанской Республики по социально‑экономическим вопросам Халид Ахадов в ходе мероприятия на тему «Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане».

По его словам, современный Азербайджан сформировал новую модель экономического развития, где роль предпринимательской деятельности является ключевой.

«Работы по развитию сферы предпринимательства в стране продолжаются. Они ведутся с 90-х годов, и мы видим, что сегодня предпринимательство стало драйвером развития нашей экономики», - сказал он.

Ахадов сказал, что в рамках национальной стратегии до 2026 года, уделяется большое внимание сфере МСБ.

«Как вы знаете, на освобожденных территориях ведутся крупномасштабные работы по восстановлению и строительству инфраструктуры, где немалую роль играют субъекты предпринимательства. Наше правительство и впредь продолжит уделять особое внимание сектору частного бизнеса, а также государственно-частному партнерству», - добавил он.

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