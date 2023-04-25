Назван объем средств, по которым провела проверку Счетная палата Азербайджана в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана началось обсуждение отчета Счетной палаты.

Как сообщает во вторник Trend, отчет представляет председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

Аудиторская деятельность, осуществляемая Счетной палатой, регулируется статьей 22 закона Азербайджанской Республики "О Счетной палате". Данным ведомством было проведено девять финансовых аудитов в соответствии с планом деятельности на 2022 год. По итогам 2022 года, хотя число финансовых проверок меньше по сравнению с прошлым годом, были проведены проверки по большему объему средств, который составил 5573,3 миллиона манатов.