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Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)

Экономика Материалы 3 мая 2023 15:00 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и ведущая компания Турции «Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.» с более чем 20-летним опытом работы, специализирующаяся в области фармацевтического производства, подписали соглашение о сотрудничестве.

"В рамках этого соглашения Азербайджан и Турция совместно изучат возможности производства фармацевтической продукции в стране", - отметил министр.

Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)
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