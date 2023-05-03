Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и ведущая компания Турции «Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.» с более чем 20-летним опытом работы, специализирующаяся в области фармацевтического производства, подписали соглашение о сотрудничестве.

"В рамках этого соглашения Азербайджан и Турция совместно изучат возможности производства фармацевтической продукции в стране", - отметил министр.