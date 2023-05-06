Совокупные обязательства АБР в Азербайджане превысили $5 млрд

БАКУ /Trend/ - Совокупные обязательства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане превысили за весь период 5,27 миллиарда долларов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на информационный бюллетень АБР по стране.

Согласно отчету, 5,23 миллиарда долларов финансирования АБР пришлось в общей сложности на 84 проекта и техническую помощь, в то время как 39,8 миллиона долларов - на программу финансирования торговли и цепочки поставок.

Что касается финансирования по секторам, то наибольшие обязательства пришлись на энергетический сектор (1,7 миллиарда долларов по 15 проектам), за которым следуют транспортный сектор (1,4 миллиарда долларов по 21 проекту) и управление государственным сектором (более 1 миллиарда долларов по 16 проектам).

В то же время только в 2022 году обязательства АБР в Азербайджане составили 24,4 миллиона долларов, из которых 2,6 миллиона долларов пришлись на суверенные, а 21,7 миллиона долларов - на несуверенные кредиты.

"На сегодня АБР выделил Азербайджану 67 кредитов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,96 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает в себя 1 кредит и 1 суверенную гарантию на сумму 565,2 миллиона долларов", - говорится в отчете.