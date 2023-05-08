В АБР назвали приоритетные направления сотрудничества с Азербайджаном в 2023-2026 гг.

БАКУ /Trend/ - Операции Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане в 2023-2026 годах будут охватывать энергетику, транспорт, управление государственным сектором, сельское хозяйство и образование.

Как передает Trend, об этом говорится в информационном бюллетене АБР по стране.

"Банк окажет поддержку правительству в активизации регионального сотрудничества посредством хорошо интегрированных региональных транспортных систем. Восстановление региональной ирригационной сети при содействии АБР повысит производительность в сельском хозяйстве и поможет поддерживать продовольственную безопасность", - говорится в сообщении банка.

В то же время АБР будет поддерживать энергетические реформы в стране путем развития фундаментальной инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии и принятия инновационных инициатив в секторе.

"Инвестиции в развитие профессионально-технического образования укрепят человеческий капитал в стране. Это также поможет улучшить или построить современные профессиональные училища", - отметили в банке.

АБР также будет привлекать частный сектор Азербайджана к проектам, связанным с торговлей, финансами, расширением малого и среднего бизнеса и развитием инфраструктуры.

"АБР тесно сотрудничает с правительством, чтобы сделать финансирование в местной валюте доступным для частного сектора через облигации в местной валюте", - добавили в банке.

Отметим, что на сегодняшний день АБР выделил Азербайджану 67 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,96 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает 1 кредит и 1 суверенную гарантию на сумму 565,2 миллиона долларов.