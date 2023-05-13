Очередное заседание азербайджано-румынской межправкомиссии пройдет в Бухаресте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бухаресте состоится 7-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, об этом сказал сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, принимая посла Румынии в нашей стране Василе Соаре.

В ходе встречи было подчеркнуто, что азербайджано-румынские связи постоянно развиваются и сегодня находятся на уровне стратегического партнерства. За прошедший период был подписан 61 документ, служащий расширению двустороннего сотрудничества. В качестве очередного показателя развития экономических связей был отмечен рост торгового оборота между двумя странами в 2,4 раза в прошлом году.

Была отмечена деятельность совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии, которая способствует расширению сотрудничества в различных сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, обсуждены вопросы подготовки к следующему заседанию Совместной межправительственной комиссии..