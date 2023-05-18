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У Азербайджана есть все возможности превратиться из поставщика ископаемого топлива в поставщика "зеленой энергии" в ЕС - посол

Экономика Материалы 18 мая 2023 20:27 (UTC +04:00)
У Азербайджана есть все возможности превратиться из поставщика ископаемого топлива в поставщика "зеленой энергии" в ЕС - посол

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - У Азербайджана огромный энергетический потенциал, и у страны есть все возможности превратиться из поставщика ископаемого топлива в поставщика "зеленой энергии".

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

«Мы уже сделали первый шаг в этом направлении, подписав соглашение о прокладке подводного кабеля через Черное море», - сказал он.

Одним из ключевых шагов, предпринятых Азербайджаном для реализации начала экспорта альтернативной электроэнергии в Европу, стало подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии" с участием также Грузии.

В рамках этого проекта планируется проложить по дну Черного моря 1 195-километровую линию электропередачи мощностью 1 000 МВт между Грузией и Румынией и установить цифровой соединительный кабель. С этой целью при поддержке Всемирного банка планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта к концу 2023 года.

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