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В Азербайджане устанавливаются новые правила регулирования тарифов в секторе электроэнергетики

Экономика Материалы 19 мая 2023 16:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливаются новые правила регулирования тарифов в секторе электроэнергетики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила регулирования цен (тарифов) в секторе электроэнергетики.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в новом законе "Об электроэнергетике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, регулируемые цены и тарифы в секторе электроэнергетики устанавливаются регулятором.

Регулируемые цены и тарифы электроэнергетического сектора следующие: тарифы на передачу электроэнергии; тарифы на распределение электроэнергии; тарифы на услуги оператора рынка; цены на услуги по подключению к передающим и распределительным сетям; тарифы на поставку электроэнергии потребителям уполномоченным поставщиком, предусмотренным статьей 19.8 данного закона.

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