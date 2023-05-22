"Зеленая" экономика - один из главных приоритетов правительства Азербайджана - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Переход к "зеленой" экономике поспособствует решению ряда проблем. "Зеленая" экономика является одним из главных приоритетов правительства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития" в Баку.

Она отметила, что Азербайджан предпринимает важные шаги для увеличения доли "зеленой" энергии.

"Совместно с несколькими международными партнерами уже начата реализация соответствующих проектов в этом направлении. Обширные энергетические ресурсы Азербайджана еще больше повысят роль нашей страны в энергетической безопасности Европы. Важные транспортные проекты Азербайджана превратят его в один из крупнейших транспортных узлов",- сказала Гафарова.

Отметим, что в Баку проходит конференция на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития". Конференция проходит при совместной организации Милли Меджлиса Азербайджана и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ней принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и другие лица. В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на тему "Роль "зеленых" концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики" и "Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством содействия международному транспорту и торговле во имя устойчивого развития".