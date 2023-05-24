В 2022 г. таможенные поступления в госбюджет Азербайджана выросли на более чем 1 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в государственный бюджет через таможенные органы поступили средства на сумму 5654,6 миллиона манатов, что на 1049,6 миллиона манатов, или 22,8 процента больше по сравнению с прогнозируемым показателем в 4605,0 миллиона манатов, и на 1311,6 миллиона манатов, или на 30,2 процента больше по сравнению с показателем 2021 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в "Годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

По линии таможенных органов в отчетном периоде причина превышения поступлений, предусмотренных прогнозом, в основном объясняется увеличением объема импорта на 2834,1 миллиона долларов США, или на 24,2 процента по сравнению с предыдущим годом (в том числе в ненефтяном секторе на 3103,6 миллиона долларов США, или на 28,5 процента).