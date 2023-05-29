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В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)

Экономика Материалы 29 мая 2023 14:23 (UTC +04:00)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В городе Лачин продолжается работа по созданию производственных, сервисных и образовательных учреждений, повышению занятости.

Об этом сказал в понедельник Trend главный координатор программы "Большое возвращение" Эльнур Абдуллаев.

По его словам, на предприятиях, которые будут созданы для обеспечения занятости населения, будут трудоустроены 1 169 человек.

"Будут созданы предприятия в пищевой, промышленной, творческой, текстильной, образовательной, туристической и сервисной сферах. В настоящее время на семи предприятиях трудоустроены 226 жителей Лачина. Отметим, что в агропромышленном парке будут действовать в целом 46 предприятий, 80 процентов из которых начнут работу до конца лета", - сказал Абдуллаев.

В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
В Лачинском агропромышленном парке будут действовать 46 предприятий (ФОТО)
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