Назван объем средств, израсходованных на соцобеспечение в Азербайджане в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на социальную защиту и социальное обеспечение в Азербайджане были израсходованы 3 464 365 772 маната.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждается сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Из этих средств 249 483 029 манатов были направлены на социальную защиту, 4 807 771 манат - на социальное обеспечение, 3 210 048 395 манатов - на другие мероприятия и учреждения в сфере социальной защиты и социального обеспечения.