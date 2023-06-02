Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличиваются

БАКУ /Trend/ - Доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики увеличиваются.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

Согласно изменениям, как доходы, так и расходы бюджета фонда будут увеличены на 4 миллиона манатов (0,1 процента), что составит 6268,0 миллиона манатов.