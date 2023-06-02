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Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличиваются

Экономика Материалы 2 июня 2023 11:31 (UTC +04:00)
Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличиваются

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики увеличиваются.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

Согласно изменениям, как доходы, так и расходы бюджета фонда будут увеличены на 4 миллиона манатов (0,1 процента), что составит 6268,0 миллиона манатов.

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