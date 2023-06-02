БАКУ /Trend/ - Начато перечисление единовременной выплаты специалистам, работающим в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за последние 5 лет.

Сумма этой выплаты установлена в размере 600 манатов.

Отметим, что законодательством Азербайджана предусмотрен ряд льгот для предпринимателей и работников, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях.