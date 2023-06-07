Расширены обязанности Агентства пищевой безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В "Положение об Агентстве пищевой безопасности Азербайджанской Республики" внесены изменения.

Как сообщает в среду Trend, согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым указу, на агентство возложены новые обязанности.

Это нижеследующие обязанности:

- обеспечение передачи в режиме реального времени в информационную систему соответствующего государственного органа информации о зарубежных странах, на территории которых зарегистрировано возникновение особо опасных заболеваний животных, и о товарах, ввоз которых запрещен;

- проведение идентификации сельскохозяйственных животных, позволяющей наблюдать за каждым животным или группой животных в целях контроля за выполнением ветеринарных мероприятий по диагностике и профилактике заболеваний животных;

- с целью ведения учета соответствия объектов производства биологических препаратов для животных требованиям ветеринарного законодательства осуществление их регистрации;

- предоставление заключения о размещении, строительстве, восстановлении и вводе в эксплуатацию объектов государственного ветеринарного надзора, связанных с производством, поставкой, хранением, переработкой и реализацией, а также транспортировкой продукции, привлекаемой к государственному ветеринарному надзору.