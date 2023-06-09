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ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 9 июня 2023 12:17 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии двух страховых агентов-физических лиц, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, лицензии были аннулированы на основании заявлений этих страховых агентов в соответствии со статьями 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Гусейнов Яшар Мамедали оглу 22.06.2009 000182
2 Намазов Орудж Шохрат оглу 09.03.2023 SA-0282
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