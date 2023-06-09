ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии двух страховых агентов-физических лиц, сообщает в пятницу Trend.
Согласно информации, лицензии были аннулированы на основании заявлений этих страховых агентов в соответствии со статьями 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”.
Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:
|№
|Страховой агент
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|Гусейнов Яшар Мамедали оглу
|22.06.2009
|000182
|2
|Намазов Орудж Шохрат оглу
|09.03.2023
|SA-0282