ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии двух страховых агентов-физических лиц, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, лицензии были аннулированы на основании заявлений этих страховых агентов в соответствии со статьями 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы: