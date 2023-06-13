Обсуждено сотрудничество между ЦБ Азербайджана и Ассоциацией банков тюркоязычных государств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил сотрудничество в области цифровых финансовых технологий и безопасности с Ассоциацией банков тюркоязычных государств.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"Сегодня мы встретились с руководителями ассоциаций банков тюркоязычных государств, находящихся в нашей стране с целью участия в финтех-саммите, организованном Ассоциацией банков Азербайджана. В ходе встречи мы обменялись мнениями в областях развития современной банковской и финансовой экосистемы, инновационных решений, сотрудничества в области цифровых финансовых технологий и безопасности, обмена опытом, изучения и применения международного опыта в этой области. На встрече мы также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества между финансово-банковскими секторами тюркоязычных государств", - говорится в публикации.