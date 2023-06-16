БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается устранить разницу в размере пенсий между мужчинами и женщинами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что в развитых странах используются специальные коэффициенты, чтобы исключить разницу в размере пенсии между женщинами и мужчинами.

"Когда женщины достигают пенсионного возраста, пенсионный капитал умножается на специальный коэффициент, и, таким образом, наблюдается увеличение пенсионного капитала у женщин. Предлагаю использовать аналогичную практику и в Азербайджане",- заявил депутат.

Байрамов также отметил, что, согласно официальной статистике, мужчины в Азербайджане получают зарплату на 54 процента больше, чем женщины.

"В Азербайджане численность экономически активного (занятого и безработного) населения составила 5 миллионов 304 тысячи человек. Из них 2 миллиона 714 тысяч составили женщины, 2 миллиона 591 тысячу - мужчины. Уровень безработицы более заметен среди женщин. Безработица среди женщин составляет 7 процентов, среди мужчин - 4,9 процента. Подавляющее большинство неактивного населения составляют женщины - 66 процентов.

Различия в заработной плате привели к тому, что женщины получают более низкую пенсию, чем мужчины",- подчеркнул Байрамов.