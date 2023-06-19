Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с председателем правления польской группы компаний "PKN Orlen" Даниэлем Обайтеком.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, на встрече состоялся обмен мнениями о направлениях деятельности группы компаний "PKN Orlen", текущем сотрудничестве с SOCAR по поставкам сырой нефти. Была выражена заинтересованность группы компаний "PKN Orlen" в широком сотрудничестве с Азербайджаном в различных сферах.

В ходе беседы была представлена информация об увеличении поставок газа из Азербайджана в Европу, а также о партнерских связях с Европейским союзом в области транспортировки "зеленой энергии" посредством новой инфраструктуры, проектах в области возобновляемых источников энергии. Были отмечены перспективные направления сотрудничества с польскими компаниями и отмечена готовность Азербайджана к поддержке развития связей в энергетической сфере.