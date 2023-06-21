Азербайджанский импорт продуктов питания превысил $900 млн

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2023 года азербайджанский импорт продуктов питания вырос в стоимостном выражении на 5,36 процента (46,902 миллиона долларов США) и составил 921,969 миллиона долларов, сообщает Trend.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, страна в отчетный период 2023 года импортировала 17,99 тысячи тонн мяса на сумму 33,159 миллиона долларов, 4,98 тысячи тонн молока - 10,726 миллиона долларов, 7,48 тысячи тонн молочной продукции - 41,31 миллиона долларов, 179,94 тысячи тонн овощей и фруктов - 113,344 миллиона долларов, 5,37 тысячи тонн чая - более 28,7 миллиона долларов.

Также Азербайджан импортировал более 530,16 тысячи тонн пшеницы, кукурузы и риса на сумму свыше 180,214 миллиона долларов.

Импорт жиров растительного происхождения и масел составил 59,39 тысячи тонн на сумму более 81,89 миллиона долларов.

Азербайджан в указанный период увеличил импорт табака и табачных изделий на 51,03 процента по сравнению с январем - маем 2022 года – до 45,078 миллиона долларов.

Импорт продукции фармацевтической промышленности вырос в количественном выражении на 8,48 процента (на более чем 1,07 тысячи тонн) - до 13,75 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в стоимостном выражении - на 9,77 процента (25,71 миллиона долларов), составив 288,759 миллиона долларов.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам периода январь - май 2023 года вырос на 11,68 процента (2,401 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - с 20,552 миллиарда до 22,953 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 16,114 миллиарда долларов, что на 697,822 миллиона долларов (4,53 процента) больше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 70,2 процента против 75,01 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,703 миллиарда долларов (33,16 процента) - с 5,135 миллиарда долларов до порядка 6,838 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 29,79 процента против 24,9 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 1,005 миллиарда долларов (9,78 процента) - до 9,275 миллиарда долларов против 10,28 миллиарда долларов в январе-мае 2022 года.