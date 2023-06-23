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Повысятся ли пенсии в Азербайджане в этом году? - Эксперт (ВИДЕО)

Экономика Материалы 23 июня 2023 15:45 (UTC +04:00)
Повысятся ли пенсии в Азербайджане в этом году? - Эксперт (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Экономист-эксперт Халид Керимли в интервью Trend ответил на вопросы о влиянии реформы заработной платы в 2023 году на рост среднемесячной заработной платы, индексации пенсий, а также о том, когда повысятся пенсии.

"Увеличение минимального размера заработной платы и пенсий в Азербайджане в начале года привело к их повышению. Индексация пенсий в соответствии с пенсионным законодательством Азербайджана происходит в начале нового года. Соответственно, мы увидим индексацию пенсий в начале 2024 года", - сказал Керимли.

Доступна полная версия видеоинтервью.

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