Повысятся ли пенсии в Азербайджане в этом году? - Эксперт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Экономист-эксперт Халид Керимли в интервью Trend ответил на вопросы о влиянии реформы заработной платы в 2023 году на рост среднемесячной заработной платы, индексации пенсий, а также о том, когда повысятся пенсии.

"Увеличение минимального размера заработной платы и пенсий в Азербайджане в начале года привело к их повышению. Индексация пенсий в соответствии с пенсионным законодательством Азербайджана происходит в начале нового года. Соответственно, мы увидим индексацию пенсий в начале 2024 года", - сказал Керимли.

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