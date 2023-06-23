В Азербайджане определена закупочная цена продовольственной пшеницы на 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Государственная закупочная цена продовольственной пшеницы на 2023 год установлена в размере 450 манатов за тонну.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, продолжается работа в рамках исполнения указа Президента Азербайджанской Республики от 19 июля 2022 года "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей", принятого в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, в том числе повышения уровня самообеспечения основными продуктами питания.

В целях обеспечения исполнения пункта 2.3 указа было принято распоряжение "Об установлении государственной закупочной цены продовольственной пшеницы" с учетом предложения Агентства государственных ресурсов, согласованного с министерством сельского хозяйства, министерством экономики и министерством финансов, в связи с повышением уровня самообеспечения продовольственной пшеницей, стимулированием деятельности местных производителей продовольственной пшеницы и оказанием им государственной поддержки.

Согласно распоряжению, государственная цена на тонну местной продовольственной пшеницы, соответствующей показателям качества, указанным в Приложении № 1 к "Правилам хранения и использования Государственного зернового фонда", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 7 июля 2009 года № 105, установлена в размере 450 манатов на 2023 год.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджанской Республики "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей", производителям на каждую тонну продовольственной пшеницы, произведенной в хозяйствах, где внедрены современные оросительные системы, и которая была сдана в Агентство государственных ресурсов и на мукомольные предприятия, в соответствии с договором, заключенным с министерством сельского хозяйства, предоставляется продовольственная субсидия в размере 100 манатов за каждую тонну.