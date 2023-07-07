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В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)

Экономика Материалы 7 июля 2023 10:48 (UTC +04:00)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики и Аукционным центром по организации торгов 7 июля в городе Нахчыван был проведен первый аукцион по сдаче недр земли в пользование.

Как сообщает в пятницу Trend, на аукционе по 1 лоту было выставлено месторождение песка "Гошагулдаг" (Пирджувардюзю), расположенное на территории Бабекского и Джульфинского районов Нахчыванской Автономной Республики.

Срок эксплуатации месторождения - до 15 лет, стартовая цена - от 15 180 манатов

Отметим, что на территории Нахчывана найдено 13 рудных и 54 нерудных месторождения, зарегистрированных Комиссией по запасам полезных ископаемых.

В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
В Нахчыване впервые на торги выставлено месторождение полезных ископаемых (ФОТО)
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