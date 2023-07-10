KOBIA и Кремниевая долина Турции будут сотрудничать (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Кремниевая долина Турции (Билишим Вадиси, Bilishim Valley) будут сотрудничать.

Как сообщает в понедельник Trend, в протоколе намерений, подписанном между KOBIA и Билишим Вадиси, отражены такие вопросы, как использование местными компаниями и стартапами в сфере ИКТ возможностей Билишим Вадиси и ее филиала в Баку, реализация совместных с "Bilishim Valley Baku" мероприятий в сфере предпринимательства, обмен опытом.

Азербайджанские субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства и стартапы смогут воспользоваться возможностями турецких филиалов Bilisim Valley и филиала "Bilisim Valley Baku", функционирующего в Азербайджанском техническом университете.

В связи с этим 10 июля в "Бакинском доме МСБ" был подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству между KOBIA и турецкой Билишим Вадиси. Документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и генеральный директор Bilishim Valley Ахмет Сердар Ибрагимчиоглу.

Документ предусматривает использование местными предприятиями и стартапами в области ИКТ возможностей "Bilisim Valley Bakı", содействие их развитию путем создания условий для участия местных предприятий, действующих в Азербайджане, в программах и других мероприятиях, организуемых Билишим Вадиси, реализация совместных мероприятий с "Bilisim Valley Baku" в области совместного предпринимательства, организация тренингов, конференций и обмена. Протокол о намерениях также предусматривает, что компании, которые станут участниками "Bilisim Valley Baku", получат сертификат "стартап" и грантовую поддержку, а также поддержку участия в выставках, проводимых при поддержке KOBIA.

В рамках мероприятия состоялась встреча между председателем правления KOBIA Орханом Мамедовым и генеральным директором Билишим Вадиси Ахметом Сердаром Ибрагимчиоглу. На встрече, в которой также принял участие ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, обсуждались вопросы, вытекающие из подписанного между сторонами документа, возможности сотрудничества.

Также представители Билишим Вадиси ознакомились с возможностями, созданными в центре стартапов "Бакинского дома МСБ".

Отметим, что турецкая Билишим Вадиси проводит исследования в области технологиий, кибербезопасности, программного обеспечения, дизайна, игр и умных городов. Также Билишим Вадиси оказывает поддержку предпринимателям, работающим в данных сферах, в области инвестиций, наставничества, обучения и других направлениях.