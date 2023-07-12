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Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

Экономика Материалы 12 июля 2023 13:54 (UTC +04:00)
Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-июне 2023 года вырос на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в среду Trend.

Отметим, что на конец мая индекс потребительских цен составлял 13,1 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 15,1 процента. Непродовольственные товары подорожали на 11,4 процента, а платные услуги населению - на 10,5 процента.

В июне 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,6 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Июнь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Июнь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-июнь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

99,1

110,6

112,7

Продовольственные товары в т.ч.

97,9

111,5

115,1

Продукты питания

97,8

111,9

115,6

Алкогольные напитки

100,0

103,2

104,5

Табачные изделия

100,0

103,6

104,6

Непродовольственные товары

100,1

110,3

111,4

Платные услуги

100,1

109,8

110,5

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года

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