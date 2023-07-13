В Азербайджане выросло производство сельскохозяйственной продукции

БАКУ /Trend/ - Стоимость валовой продукции сельского хозяйства за январь-июнь 2023 года в фактических ценах составила 5 865,2 миллиона манатов.

Из этого показателя на животноводство пришлось 2 897 миллионов манатов, а на растениеводство - 2 968,2 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики.

Отметим, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сельскохозяйственное производство выросло на 3,4% (3,7%, - животноводство, 3% - растениеводство).

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