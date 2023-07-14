Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что статус резидента получила компания ЗАО "Tabaterra".

"Инвестиционная стоимость проекта ЗАО "Tabaterra" составляет 40,5 миллиона манатов. Компания создаст на территории промышленного парка предприятие по производству табачных изделий. Реализация проекта позволит создать рабочие места для 300 человек и будет способствовать росту экономической активности и занятости в Карабахе", - говорится в публикации министра.

Отметим, что тем самым общее число резидентов Агдамского промышленного парка составило 17 субъектов предпринимательства, и пять субъектов имеют статус нерезидента.